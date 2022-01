OM : Longoria a un objectif XXL dans le money-time !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En cette dernière journée du mercato, Pablo Longoria espère boucler une grosse vente à l’OM. Les regards sont tournés vers Duje Caleta-Car…

Après avoir ficelé les arrivées de Sead Kolasinac, de Cédric Bakambu mais aussi de Samuel Gigot dans l’optique de la saison prochaine, Pablo Longoria aimerait terminer le mercato hivernal en comblant son patron Frank McCourt. Pour cela, un seul moyen : réaliser une grosse vente dans la dernière ligne droite du marché des transferts. Logiquement, les regards se tournent vers Duje Caleta-Car, annoncé en Premier League depuis de longues semaines. Encore excellent face à Montpellier samedi soir en Coupe de France, l’international croate de l'Olympique de Marseille a retrouvé son meilleur niveau et pour Pablo Longoria, c’est le moment ou jamais de le vendre à prix d’or alors que le contrat de « DCC » expirera dans un an et demi. Selon L’Equipe, l’objectif de Pablo Longoria est clairement de réaliser une grosse vente ce lundi 31 janvier et pour Duje Caleta-Car, l’intérêt de West Ham pourrait être déterminant afin d’atteindre cet objectif.

Longoria veut boucler une grosse vente cet hiver

West Ham et l’OM sont en discussions avancées pour Duje Caleta Car et l’accord pourrait intervenir dans les prochaines heures. On parle d’une somme de 22 millions plus des bonus pouvant monter jusqu’à 25 et un % à la revente. #TeamOM #MercatOM — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 30, 2022

A en croire les informations du Daily Mail et de Goal, les positions de l’OM et de West Ham se sont considérablement rapprochées au cours des dernières heures et un accord aux alentours de 25 millions d’euros ne serait plus très loin. Du côté de L’Equipe, on reste plus prudent. Le quotidien national confirme l’intérêt des Hammers pour Duje Caleta-Car mais estime que dimanche, Pablo Longoria n’était toujours pas « satisfait » des conditions proposées par West Ham. Les discussions vont donc se poursuivre ce lundi dans l’espoir, pour toutes les parties, de trouver un accord satisfaisant. Au rayon des départs, la situation d’Alvaro Gonzalez sera également à surveiller même si les chances de voir partir l’Espagnol cet hiver diminuent au fil que les jours passent. Bamba Dieng a aussi la cote en Premier League mais l’international sénégalais n’a pas reçu d’offre concrète. Enfin, la surprise du 31 janvier pourrait concerner Luis Henrique, pour qui un prêt sec de six mois sans option d’achat est une possibilité ce lundi.