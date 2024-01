OM ‍: Longoria a ses limites, il demande sa rétrogradation

Dans : OM.

Omniprésent à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria inquiète Rolland Courbis. L’ancien coach du club phocéen estime que le président marseillais serait plus compétent dans d’autres fonctions.

Pablo Longoria entre en scène. Adepte du renouvellement d’effectif, le président de l’Olympique de Marseille se montre particulièrement actif pendant les périodes de transfert. L’Espagnol utilise ses réseaux pour dénicher les bonnes affaires et négocier les meilleures deals possibles. On peut dire que le dirigeant représente plus qu’un président au sein du club phocéen. Ce qui inquiète l’ancien entraîneur marseillais Rolland Courbis.

« Il faut quand même faire un bilan de sa direction, a confié l’observateur olympien dans les colonnes de La Provence. À mes yeux, son parcours est positif. Personnellement, je trouve qu’il serait un redoutable directeur sportif, s’il se cantonnait à cette mission. Si vous me dites que la même personne, dans un club aussi important que l’OM, peut être en même temps président, directeur sportif et recruteur… »

« N’en demandons pas trop à Pablo, a calmé Rolland Courbis. Certes il fait des erreurs de temps en temps, mais s’il n’en faisait aucune ce serait inquiétant. Il faudrait alors penser à changer sa voiture, et lui acheter une soucoupe volante. » Parmi ces erreurs, la composition de l’effectif de cette saison poserait-elle problème ? Là encore, le consultant s’interroge. « Je ne suis pas encore en état de pouvoir dire si l’effectif de cette saison est supérieur ou inférieur à celui de la précédente », a répondu le natif de Marseille.

Courbis cible aussi Gattuso

« Il y a ce problème de la Coupe d’Afrique des Nations, le départ de plusieurs titulaires… En plus l’effectif doit encore assimiler le changement de système. Sans parler d’un entraîneur qui ne semble pas vraiment emballé par ce 3-5-2, malgré les bons résultats qu’il a obtenus avec en décembre… La situation est encore floue. Mais l’OM a des atouts à faire valoir. Je pense notamment à ce magnifique stade Vélodrome, où l’OM avait pris la mauvaise habitude de laisser beaucoup de points en route, notamment sous Tudor », a positivé Rolland Courbis.