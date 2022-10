OM : Longoria a recruté un crack, il va le prouver

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, Pablo Longoria a surpris tout le monde en dépensant près de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de Luis Suarez à l’OM.

Assez méconnu en France, l’ex-attaquant colombien de Grenade peine à s’imposer comme un titulaire à l’Olympique de Marseille. Il profite en revanche de chaque titularisation en Ligue 1 pour se mettre en évidence. Double buteur face à Reims au Vélodrome en début de saison, Luis Suarez a remis ça contre Angers vendredi soir avec un but tout en puissance sur une offrande de Jonathan Clauss. De toute évidence, Luis Suarez est loin d’être le grand attaquant qui va permettre à l’OM de rivaliser avec le PSG pour le titre à court terme. Aux yeux de Pablo Longoria, le Colombien est en revanche un joueur qui va énormément progresser dans les mois à venir. Le président marseillais est convaincu de son achat et assure dans La Provence que Luis Suarez va devenir un très bon attaquant pour Marseille à l’avenir.

Longoria croit beaucoup en Luis Suarez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luis Suárez ⚽️🇨🇴 (@luissuarez.26)

« C’est un joueur à qui il faut laisser du temps. Passer du championnat d’Espagne au championnat français, c’est compliqué. On attend de lui un travail physique sur les défenseurs adverses, un travail de pression, de courses dans les espaces. Il doit continuer à travailler pour s’améliorer dans la concrétisation, mais il est sur le bon chemin. Sa marge de progression est importante » a lancé Pablo Longoria, convaincu par le potentiel de Luis Suarez, moqué par une partie des supporters après son énorme occasion manquée en Ligue des Champions contre Francfort, mais qui laisse apparaitre des qualités lorsqu’il est titulaire en Ligue 1. C’est tout du moins l’avis de Pablo Longoria, un avis qui n’est pas du tout partagé par Nabil Djellit, lequel a lui défoncé Luis Suarez sur Twitter après la victoire de l’OM à Angers.

⏱ 50’ | #SCOOM 0️⃣-2️⃣



𝗟𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞 𝗗𝗘 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗦𝗨𝗔𝗥𝗘𝗭 🤩🇨🇴



Après avoir récupéré le ballon, @Djoninho25 adresse un centre millimétré pour notre buteur colombien qui termine parfaitement 🎯 pic.twitter.com/vY28gOC7uT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2022

« Luis Suarez sauve sa mi-temps avec son décalage. Je le trouve bidon. On verra avec le temps. Son but ne change rien. Je le trouve limité. Quand on est l’OM avec son histoire, on ne peut pas se retrouver avec un 9 de ce niveau. Cordialement » a publié Nabil Djellit, rarement dans la mesure et qui ne laisse aucune chance à Luis Suarez de le convaincre de quoi que ce soit à Marseille. Du côté de la cité phocéenne, on compte en revanche sur le Colombien, qui sera en rotation avec Alexis Sanchez et Bamba Dieng pour occuper la pointe de l’attaque marseillaise. L’international sénégalais, au placard depuis le mercato estival, a été réintégré par Igor Tudor et Pablo Longoria. Entré en fin de match contre Angers, Bamba Dieng a d’ailleurs été tout proche d’inscrire son premier but de la saison en Ligue 1 sur une belle ouverture d’Amine Harit et sera un sérieux concurrent à Luis Suarez bien que le titulaire indiscutable pour l’instant en pointe se nomme évidemment Alexis Sanchez.