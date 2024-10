OM ‍: Longoria a piqué 50 ME à McCourt pour rien

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a été très inspiré au mercato avec de nombreux recrutements malins. Un seul joueur fait exception à cette règle, Elye Wahi. Les prestations de l'ancien lensois sont insuffisantes malgré un prix élevé. Ce pourrait être le deuxième gros échec de Longoria en attaque.

Après un mercato estival 2023 complètement raté, Pablo Longoria a su rectifier le tir à l'OM. L'Espagnol et ses équipes ont profité de la réputation de Roberto De Zerbi pour faire venir plusieurs beaux noms : Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Geronimo Rulli. Cependant, comme souvent, le poste d'avant-centre n'est pas bien fourni. Pour remplacer Aubameyang, l'OM a fait appel à Neal Maupay et surtout à Elye Wahi. Le jeune attaquant passé par Montpellier et Lens a coûté 25 millions d'euros à l'OM. Un prix loin d'être rentabilisé par les Phocéens.

Wahi, nouveau gros flop après Vitinha ?

Arrivé avec le statut de valeur montante du football français, Wahi souffre à l'OM. Il n'a inscrit qu'un seul but, un penalty lors de la première journée à Brest. Depuis, il a souvent été transparent lors de ses apparitions avec quelques maladresses devant le but à noter. Une chose est sûre, Elye Wahi est loin de valoir pour le moment le prix payé par Marseille cet été. Ce transfert est une nouvelle pierre dans le jardin de Pablo Longoria.

En effet, le président phocéen est bien parti pour enchaîner un deuxième accident industriel en attaque. Le précédent s'appelait Vitinha en janvier 2023 et il avait déjà été onéreux pour l'OM. Le Portugais avait été acheté à Braga pour une somme minimale de 25 millions d'euros. Avec les bonus, le transfert atteignait les 32 millions d'euros. Vitinha n'aura jamais performé à Marseille, quittant miraculeusement la Canebière pour le Genoa l'été dernier et une somme de 16 millions d'euros. Une belle vente puisque le Portugais est aussi inefficace cette saison en Italie. Wahi devra vite se ressaisir à Marseille car il semble impensable de le vendre aussi bien que son prédécesseur portugais.