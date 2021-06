OM : Longoria a le même problème que Leonardo

Dans : OM.

Le président de l'Olympique de Marseille va devoir rapidement trancher concernant un choix majeur avant même le début de saison. Pablo Longoria et Leonardo ont un souci similaire.

C’est un problème de riches, mais c’est un problème quand même. En négociant la signature de Gerson, Pablo Longoria a compris que pour les joueurs qui peuvent disputer les Jeux Olympiques, le tournoi de football qui va se dérouler du 22 juillet au 7 août à Tokyo est un rendez-vous crucial. Et pour l’instant, à l’OM tout comme au PSG, on hésite encore à donner le feu vert aux internationaux susceptibles de jouer le JO. Concernant Gerson, ce dernier est attendu rapidement à Marseille, et si Flamengo avait espéré pouvoir le faire jouer la Copa Libertadores en juillet, Marseille a dit non. Mais pour les Jeux Olympiques avec le Brésil, le milieu de terrain ne sait pas encore, alors même qu’il est actuellement en Europe avec sa sélection et qu’il pourrait passer par la cité phocéenne dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale avant de rentrer dans son pays.

Selon L’Equipe, Pablo Longoria souhaite d’abord avoir la certitude que les JO de Tokyo auront lieu avant de faire un choix qui sera le même pour l’ensemble de ses joueurs susceptibles d’aller au Japon, à savoir Gerson, Boubacar Kamara, Pol Lirola et Leonardo Balerdi, du moins s’ils sont toujours à l’Olympique de Marseille. Car du côté de l’OM, on sait que ce voyage à Tokyo privera Jorge Sampaoli des joueurs concernés pour une partie de la préparation estivale, et surtout pour le début de saison en Ligue 1. La décision est donc importante, même si on peut comprendre le souhait des joueurs concernés de vouloir disputer ce tournoi majeur.