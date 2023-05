OM ‍: Longoria a choisi son favori pour l'après-Tudor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Igor Tudor doit rencontrer Pablo Longoria cette semaine afin de savoir s'il sera toujours aux commandes de l’OM la saison prochaine. En cas de départ du Croate, l'état-major marseillais a déjà une piste sérieuse.

Le suspense est total au sujet de l’identité du futur entraîneur de l’Olympique de Marseille. A une semaine de la fin de la saison, on ignore si Igor Tudor sera toujours aux manettes l’an prochain. Et pour cause, malgré une saison plutôt aboutie en championnat, l’OM devra passer par le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et cette saison, de grosses désillusions ont gâché la bonne impression laissée par les coéquipiers d’Alexis Sanchez, que ce soit en coupe d’Europe ou en Coupe de France.

Une véritable réflexion est actuellement menée en interne pour savoir s’il est préférable de conserver Igor Tudor ou de tourner la page avec un nouvel entraîneur. Le technicien croate se pose également des questions, lui qui rêve d’un gros club en Série A et notamment de la Juventus Turin. A en croire les informations de Foot Mercato, aucune décision n’a encore été prise. Mais l’état-major de l’OM se prépare à toutes les éventualités, y compris celle d’un départ imminent d’Igor Tudor.

Marcelino favori en cas de départ de Tudor ?

Le média spécialisé dévoile ainsi que le président espagnol de l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà coché le nom de Marcelino afin de combler un potentiel départ de Tudor. Longoria connait Marcelino sur le bout des doigts pour avoir collaboré avec lui du côté du FC Valence entre 2017 et 2019. Coach très exigeant, l’Espagnol de 57 ans ne révolutionnerait pas le club et même si son dispositif préférentiel est un 4-4-2 à plat, les joueurs recrutés sous l’ère Igor Tudor pourraient convenir au style de jeu de l’ancien entraîneur de Valence. La piste est donc à prendre au sérieux même si pour le moment, Igor Tudor reste le coach de l’OM. Le rendez-vous qui doit se tenir avant Ajaccio-Marseille, cette semaine entre le Croate et l’état-major phocéen est susceptible de changer la donne et la décision qui sera prise agitera quoi qu’il arrive l’été sur la Cannebière.