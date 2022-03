OM : Lirola raconte son calvaire à partir du mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Performant la saison dernière, Pol Lirola n’a plus le même rendement avec l’Olympique de Marseille. Le latéral droit ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau et se dit conscient de ses difficultés. Mais il est difficile pour lui d’identifier les raisons de sa méforme.

C’était peut-être le plus long feuilleton de l’Olympique de Marseille l’été dernier. Jusqu’au bout, le président Pablo Longoria a tout fait pour conserver Pol Lirola suite à son prêt convaincant. Le latéral droit sortait d’une saison aboutie durant laquelle ses qualités de percussion et de centre avaient impressionné. Le club phocéen a donc fini par accepter de miser 12 millions d’euros sur son transfert définitif, sans s’attendre à sa nette baisse de régime.

Lirola : "C'est normal qu'à l'OM on exige bien plus. Les critiques sont totalement normales, on comprend. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, ça aide beaucoup, l'important c'est de continuer de se battre jusqu'à la fin #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) March 4, 2022

En effet, l’Espagnol déçoit depuis le début de l’exercice. Il est vrai que l’entraîneur Jorge Sampaoli l’a parfois utilisé dans des positions étonnantes. Mais à son poste de formation non plus, Pol Lirola n’a jamais retrouvé ses sensations de la saison dernière. « Je suis d'accord sur mes prestations, je ne suis pas au niveau que l'on attend de moi, a reconnu l’ancien joueur de la Fiorentina. Les gens ont vu le niveau que j'avais l'an dernier, cette saison je ne sais pas ce qui se passe, il y a mille raisons. »

« Le changement de système, le style de jeu ? Je ne saurais pas dire pourquoi, a répondu le Marseillais. Mais le plus important c'est de ne pas lâcher, de travailler pour récupérer la confiance et retrouver mon niveau de l'an dernier. » Finalement, le seul obstacle identifié concerne la longue attente avant son transfert. « Oui j'ai connu des mois difficiles cet été comme on l'avait dit, mais c'est loin maintenant, et physiquement je me sens très bien, je suis au même niveau que l'an passé, le problème n'est pas là », a écarté Pol Lirola, incapable d’expliquer ses difficultés.