L'OM face au 11e de Bundesliga, Daniel Riolo met la pression

Par Hadrien Rivayrand

L'OM affronte Francfort ce mardi soir en Ligue des champions. Une rencontre déjà très importante pour les hommes d'Igor Tudor.

A Marseille, on est déjà en mission en ce début de Ligue des champions. Les Phocéens doivent impérativement réagir après leur revers à Tottenham lors de la première journée. Si les hommes d'Igor Tudor avaient montré de belles choses, l'expulsion de Chancel Mbemba avait changé le scénario du match. Ce mardi soir au Stade Vélodrome contre l'Eintracht Francfort, l'OM va donc devoir rectifier le tir, sous peine de déjà compromettre ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Du côté des fans, on veut croire les troupes d'Igor Tudor capables de sortir un grand match et de vaincre la malédiction qui frappe l'OM en C1 depuis quelques années maintenant. De son côté, Daniel Riolo est lui impressionné par le management de l'entraineur croate.

Tudor, Riolo est impressionné mais...

🎙Tudor sur la sortie de Balerdi contre Lille : « Il n’est pas sorti parce qu’il était mauvais. Il avait un carton jaune et l’arbitre avait le carton facile.

Il sera titulaire demain, et je m’attends à ce que le public soutienne un joueur qui donne tout et qui est un grand DC. » pic.twitter.com/L7WM8GUWxL — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 12, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet tiré son chapeau à l'ancien de l'Hellas Vérone, mais veut une victoire ce mardi soir contre Francfort. « Je retiens un bon match contre un gros de Premier League. Une défaite qu'on accepte parce que le statut de l'OM fait qu'on est obligé d'accepter une défaite contre Tottenham. Mais au moment de ce très bon début de saison. Parce que tout va bien en fait. On voit Tudor qui ne fait pas rentrer Payet à certains matchs, on a le coeur brisé. On se dit qu'il ne va pas lui faire ça. Ce n'est pas possible ! Et il lui fait ça. Et Payet accepte puis fête le but avec le mec qui a marqué alors que lui est sur le banc comme un vulgaire quidam. Balerdi qui sort après 20 minutes et qui se tape la honte. (...) Tudor le prend et le câline. Il dit que Payet sera titulaire. Il y a une gestion des hommes. Mais j'ai besoin de la coupe d'Europe. L'OM doit gagner contre le 11ème de Bundesliga. La coupe d'Europe sert à donner une bonne image de toi et de ton championnat. J'ai envie que l'histoire de l'OM en Ligue des Champions change, j'ai envie de voir l'OM battre Francfort et se replacer dans la course à la qualif », a notamment indiqué Daniel Riolo, lassé par les échecs des clubs français sur la scène européenne et qui veut que l'OM assume son statut.