OM : Lirola est totalement obsédé par Marseille

Prêté par la Fiorentina l’hiver dernier, Pol Lirola souhaite rester à l’Olympique de Marseille. Le latéral droit s’est déjà exprimé à de nombreuses reprises sur sa volonté. Mais au cas où le message ne serait pas suffisamment clair, l’Espagnol en a rajouté une petite couche.

Aussi infatigable sur son couloir que dans ses déclarations, Pol Lirola s’est montré clair sur son avenir. Le joueur prêté par la Fiorentina cet hiver n’a aucune envie de revenir et souhaite rester à l’Olympique de Marseille. Son message a été dit et répété à plusieurs reprises dans les médias, et sans doute en coulisse. Mais son transfert définitif n’est visiblement pas près d’être bouclé. Du coup, le latéral droit ne s’interdit pas d’en rajouter une petite couche supplémentaire de temps en temps.

Lirola se prépare pour l’OM

Etant donné que la reprise approche, Pol Lirola s’entretient dans une salle de sport qui a publié des images de son travail sur Instagram avec une phrase importante : « Pour revenir plus fort la saison prochaine avec l'OM », a écrit la salle de sport sur cette publication qui a forcément plu à l’intéressé. La preuve, l’Espagnol a repris la vidéo et le message du centre sportif pour les relayer sur son propre compte. Une manière de mettre une fois de plus la pression sur les dirigeants qui décident actuellement de son avenir.

Rappelons que l’Olympique de Marseille, qui a refusé de payer l’option d’achat à 12 millions d’euros, tentait de négocier un montant inférieur pour son transfert. Puis cette semaine, la presse italienne indiquait que le club phocéen acceptait finalement de payer cette somme. Mais l’autre problème, c’est que la Fiorentina vient de se séparer de son coach Gennaro Gattuso. La Viola attendra donc l’avis de son futur entraîneur avant de libérer Pol Lirola, sachant que l’Atalanta Bergame serait désormais sur le coup.