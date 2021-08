OM : Lirola arrive à Marseille lundi, accord trouvé !

Depuis 48 heures, tout semblait être bouclé entre l'OM et la Fiorentina concernant Pol Lirola, mais le défenseur s'entraînait toujours avec le club italien. Cependant, le dossier a rapidement évolué.

À force d’annoncer qu’un accord était imminent entre Pablo Longoria et son homologue de la Viola concernant Pol Lirola, les supporters marseillais commençaient à trouver le temps long. Car cela fait des semaines que l’OM tente de trouver un moyen d’obtenir le transfert définitif du défenseur espagnol prêté la saison passée au club provençal. Face à l’intransigeance de la Fiorentina, le patron de l’Olympique de Marseille a tout tenté avant finalement d’accepter de régler près de 13 millions d’euros avec toutefois quelques aménagements pour les échéances.

Olympique Marseille have finally resolved all the issues with Fiorentina for Pol Lirola deal. He’s now ready for the comeback. 🔵 #OM



Now it’s time to complete contracts then Lirola will fly to Marseille.



Planning for medical tomorrow, on Monday - if everything will be signed. pic.twitter.com/lhStAQHkAY