OM : La Fiorentina résiste à Longoria, Lirola coincé

Dans : OM.

Le président de l'Olympique de Marseille n'arrive pas à imposer à stratégie dans le dossier Pol Lirola et la Fiorentina est prête à conserver son joueur.

Cela fait des semaines que l’OM et la Fiorentina négocient concernant la signature définitive de Pol Lirola à Marseille, Jorge Sampaoli étant lui aussi convaincu que le latéral droit espagnol prêté la saison passée par la Fiorentina était le joueur qu’il fallait à ce poste. Pour Pablo Longoria, il faut cette fois obtenir un transfert définitif du joueur de 23 ans, et le patron de l’Olympique de Marseille se démène pour trouver la formule adéquate capable de satisfaire les dirigeants italiens, tout en restant dans les limites fixées par le club phocéen. A priori l’OM a accepté de payer 12 millions d’euros au club de Florence pour lui acheter son latéral, mais Longoria souhaite que ce paiement soit étalé sur quatre ans, ce que la Fiorentina refuse fermement.

Et si du côté de la Commanderie on pensait que le temps qui passe et la volonté ferme de Pol Lirola pourraient faire pencher la balance, c’est raté. La Fiorentina n’est pas pressée de laisser partir l’ancien joueur de Sassuolo et l’offre alambiquée de l’OM n’aurait pas du tout convaincu le club de la cité au lys rouge. Le dossier ne pourrait même se débloquer qu’une fois la préparation estivale terminée et que Vincenzo Italiano, le nouvel entraîneur du club, aura fait une large revue de son effectif. L’hypothèse que Pol Lirola reste finalement la saison prochaine à la Fiorentina n’étant pas définitivement repoussée par les responsable du club italien explique le Corriere dello Sport. Une façon comme une autre de remettre un gros coup de pression sur Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille.