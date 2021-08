OM : Lirola à Marseille, annonce officielle imminente ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille négocie depuis des semaines avec la Fiorentina concernant le transfert définitif de Pol Lirola. Les choses ont évolué ces derniers jours et en Italie on pense que le deal sera fait très rapidement.

Jorge Sampaoli et Pablo Longoria l’ont encore constaté dimanche lors du match entre l’OM et Bordeaux, sur le plan défensif Marseille a encore des progrès à faire afin d’éviter que la puissance offensive soit dilapidée par des buts encaissés sur des erreurs grossières. Alors que le mercato ferme ses portes dans un tout petit peu moins de deux semaines, le président de l’Olympique de Marseille semble être à l’arrêt après un début d’été flamboyant. La raison de ce calme absolu est bien évidemment liée à l’absence de vente, les dossiers Kamara et Caleta-Car étant eux aussi à l’arrêt. Mais Pablo Longoria a tout de même un dossier en haut de la pile, celui de Pol Lirola.

Pol Lirola à Marseille, Pablo Longoria ne lâche rien

Le défenseur espagnol, prêté par la Fiorentina à l’OM la saison passée, ne cache pas son désir de quitter le club de Serie A pour rejoindre Marseille, où il a d’ailleurs conservé son logement. Mais ce souhaite de Pol Lirola a du mal à se concrétiser pour un motif financier. Si la Viola et l’Olympique de Marseille ont trouvé un terrain d’entente sur le prix du défenseur, à savoir 12 millions d’euros, les modalités de paiement coincent. Là où la Fiorentina réclame un paiement cash, Pablo Longoria souhaite lui un étalement des échéances sur le temps.

• Les négociations sont proches d’aboutir entre l’OM et la Fiorentina pour Pol Lirola !



Di Marzio | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/u9WpkyZhaH — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) August 17, 2021

Cependant, si dans un premier temps, les positions des deux clubs n’ont pas évolué. Les choses évolueraient dans le bon sens et rapidement pour la signature de Pol Lirola. Répondant au site Le Phocéen, Pietro Lazzerini, journaliste qui travaille à Florence sur ce dossier, affirme que l’heure d’un accord total est proche entre la Fiorentina et l’OM. « Les dirigeants de la Fiorentina ont encore parlé lundi avec l'agent de Zappacosta (Ndlr : le joueur de Chelsea qui va remplacer Lirola) et le deal est très proche de se réaliser (...) On ne peut pas écarter non plus un nouveau prêt de Pol Lirola avec obligation d'achat l'été prochain. Dans tous les cas, je pense que ce n'est qu'une question de temps, et même une question d'heures », précise le journaliste italien. La fumée blanche est peut-être proche du côté du Vélodrome Orange, d'autant plus que Gianluca di Marzio confirme également que les choses bougent rapidement.