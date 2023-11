OM-Lille ‍: Darmanin interdit les supporters de Lille à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Initialement autorisés, les supporters de Lille ont finalement été interdits de déplacement à Marseille pour le match OM-LOSC samedi.

Une semaine après les incidents en marge du choc entre l’OM et l’OL, des mesures radicales viennent d’être prises par Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur a fait le choix d’interdire de déplacement les 250 supporters de Lille, initialement autorisés à se rendre à Marseille dans des conditions de sécurité très renforcées. A travers cette décision, le responsable politique souhaite prévenir d’éventuels incidents et affiche la volonté de ne pas prendre le moindre risque alors que des forces de police importantes vont déjà être déployées pour sécuriser le bus des joueurs et du staff de Lille. Pour rappel, une réunion s’est tenue jeudi avec la préfecture de police pour décider de mesures de sécurité renforcées afin de rassurer le LOSC, dont le président Olivier Létang avait conditionné la venue de son équipe à des garanties sur ce point.