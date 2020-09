OM : Leverkusen veut Thauvin et Sarr, alerte générale !

Dans : OM.

Le Bayer Leverkusen veut continuer à recruter en Ligue 1. Après Moussa Diaby l’an dernier, le club allemand souhaite s’attacher les services des Marseillais Florian Thauvin et Bouna Sarr.

L’Olympique de Marseille veut une équipe compétitive pour la Ligue des Champions. Pour ce faire, trois hommes sont arrivés cet été (Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo). Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin est également considéré comme une recrue par son entraîneur André Villas-Boas. Blessé toute la saison dernière, l’international français a fait son grand retour contre Brest (2e journée de L1, victoire 3-2) en marquant un but et en délivrant deux passes décisives. Si le technicien portugais peut se réjouir de l’apport du champion du monde, lui et sa direction devront sortir les barbelés pendant un mois pour éloigner les clubs intéressés par l’ancien Bastiais.

C’est d’ailleurs en Allemagne que Florian Thauvin est observé. D’après France Football, le Bayer Leverkusen aimerait signer le numéro 26 marseillais, mais pas que, puisque Bouna Sarr est également désiré. Le club d’outre-Rhin aime faire ses affaires en Ligue 1 où il a recruté Moussa Diaby du PSG l’été dernier et il compte bien continuer. Un coup double est donc espéré pour le cinquième du dernier exercice de Bundesliga. Déjà ciblé par la formation allemande l’an dernier, Florian Thauvin pourrait venir renforcer un secteur offensif impacté par les départs récents des indispensables Kevin Volland (Monaco) et Kai Havertz (Chelsea). Quant à Bouna Sarr dont le contrat à Marseille expire en 2022, sa polyvalence sur la ligne défensive et sa capacité à se projeter vers l’avant ont séduit les dirigeants du Bayer. Deux dossiers chauds à gérer pour l’OM.