OM : Les Yankee ne lâchent rien, ils défient Eyraud et l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Après avoir perdu son statut d’association officielle au sein de l'Olympique de Marseille, le groupe des Yankee a fait savoir qu'il serait quand même au Vélodrome la saison prochaine.

Depuis le 4 juin dernier, les Yankee ne sont plus du tout reconnus par le club phocéen. Évincé après une résiliation prononcée par Jacques-Henri Eyraud, qui avance « un enrichissement, un vol de carte bleue, un 'charbonnage' lors du match OM-OL, et une dette envers le club » pour expliquer sa décision, le groupe de supporters fondé en 1987 a fait une nouvelle annonce. Dans un communiqué, les Yankee dirigés par Michel Tonini ont effectivement évoqué le réabonnement de leurs membres.

« Vous avez donc, ce que l'OM appelle un choix, le choix d'adhérer et de vous abonner dans l'association de supporter de votre choix. Si vous désirez vous abonner, vous avez la PRIORITÉ pour vous réabonner, il ne pourra vous être refusé un abonnement pour cette nouvelle saison. Faites respecter ce droit fondamental. Si votre droit à vous abonner en priorité à partir du 11 juin est à nouveau bafoué, faites le savoir par mail à l'OM ainsi qu'à l'Association à l'adresse adhesion1819@yankee-nord.com. L'association, par respect pour ses membres, pour la famille qu'elle représente, pour ses idées et ses convictions de supporter et de supportérisme ainsi que dans le combat qu'elle est dans l'obligation de mener, proposera une adhésion tout à fait symbolique d'un montant de 1 € pour tous les supporters qui veulent combattre cette attaque inédite des dirigeants de l'OM contre ses propres supporters. Les Yankees animent le virage Nord depuis plus de 30 ans et nous l'avons fait pendant 29 ans sans convention. Il en sera de même pour la prochaine saison et même si nous ne savons pas par quel canal nous allons prendre notre abonnement, nous savons tous où nous serons, dans le virage nord en zone Yankee lors du premier match au Vélodrome », a indiqué, sur son site, le groupe de supporters marseillais, qui préfère donc prévenir l'OM, alors que la campagne d’abonnement 2018-2019 est ouverte depuis quelques heures.