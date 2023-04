OM : Les supporters interpellent Sadio Mané

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier au Bayern Munich, Sadio Mané ne vit pas un conte de fées en Allemagne, encore plus depuis son altercation avec Leroy Sané, suite à la défaite contre Manchester City (3-0) en Ligue des Champions. Les supporters marseillais font le forcing et ouvrent la porte à une arrivée du Sénégalais.

Véritable star lorsqu'il évoluait à Liverpool, Sadio Mané pensait étoffer encore un peu plus sa légende en signant dans le plus grand club allemand. Finalement, l'histoire vire au désastre. Déjà acteur majeur du licenciement de Julian Nagelsmann, le vainqueur de la CAN a encore une fois retourné le vestiaire bavarois avec une altercation avec Leroy Sané. Selon les informations de Bild, le joueur de 31 ans n'a pas apprécié les commentaires de son coéquipier pendant la rencontre contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions et lui a asséné un violent coup au visage, dans les vestiaires. Une polémique qui retourne l'Allemagne et qui pourrait contraindre Sadio Mané à quitter le Bayern Munich dès cet été. Une aubaine pour l'OM qui rêve d'accueillir le deuxième du ballon d'or 2022.

Mané en clash avec le Bayern, l'OM en profite

Suite à cette affaire, un hashtag #SadiOM est apparu sur les réseaux sociaux. Rappelant le fameux #RonaldOM lorsque le Portugais avait quitté Manchester United et se cherchait un nouveau club. Cette fois-ci, le transfert est bien plus réalisable puisque Mané a expliqué à de nombreuses reprises qu'il était un fervent supporter de l'OM. De quoi raviver un espoir pour les fans du club phocéen qui font le forcing pour l'arrivée du Sénégalais à la Commanderie. Toujours est-il que selon les informations de Sky Sports, Sané comme Mané, ont présenté leurs excuses à leurs coéquipiers ce jeudi 13 avril, à l'entraînement, que l'ancien messin n'apprenne qu'il était désormais suspendu par son club, et ce jusqu'à nouvel ordre. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Sadio Mané semble plus que jamais proche d'un départ du club allemand. L'OM pourrait, notamment en cas de qualification pour la C1, passer à l'offensive et tenter de recruter l'un des meilleurs joueurs au monde.