OM : Les supporters interdits à la dernière minute, et forcément en colère

Dans : OM, Ligue 1.

Régulièrement dans le viseur des autorités et des instances, les supporters prennent souvent de sérieuses sanctions cette saison. Mais quand elles sont annoncées très tardivement, cela fait d’autant plus mal. C’est ainsi que, très tard jeudi soir, les fans de l’OM ont appris que les virages du Vélodrome et notamment les emplacements réservées aux Yankee, Fanatics et Ultra’84 avait été fermés pour le match de ce vendredi face à Metz.

Forcément, cela va provoquer de nombreux trous dans les travées du Vélodrome, et de la place pour présenter des affiches dénonçant ce comportement, aussi sévère que tardif. « Nous ne sommes ni hooligans, ni terroristes », « Unis par la passion, détruite par la répression » ont ainsi fait savoir les supporters de l’OM.