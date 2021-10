OM : Les supporters de Marseille interdits à Rome !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A la veille du déplacement de l'OM à Rome pour y défier la Lazio en Europa League, les supporters marseillais ont finalement été interdits au Stadio Olimpico.

Il n’y a pas qu’en France où les décisions sur les déplacements des supporters suscitent des interrogations. En effet, à à peine plus de 24 heures du match entre la Lazio Rome et l’Olympique de Marseille (jeudi à 18h45 au Stadio Olimpico), le club phocéen a fait savoir que Jorge Sampaoli et ses joueurs n’auront pas le soutien de leurs supporters dans le stade romain. En effet, les autorités italiennes ont finalement décidé que le déplacement des fans de l’OM était interdit pour cette rencontre de la troisième journée d'Europa League.