OM : Les salaires des joueurs dévoilés, ça fait jaser

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OM a réalisé un mercato hivernal de feu avec les signatures de Vitinha, d’Azzedine Ounahi et de Ruslan Malinovskyi.

Les investissements de l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal ont surpris, Pablo Longoria ayant posé plus de 50 millions d’euros sur la table pour s’offrir les trois recrues marseillaises. Dans le sens inverse, Bamba Dieng et Gerson sont partis, ce qui a également permis à Marseille de respirer un bon coup financièrement. Mais plus que jamais, l’OM de Franck McCourt semble entrer dans un cercle vertueux sur le plan financier. Pour confirmer cela, la grille des salaires a été dévoilée ce mardi par le site Stats-OMP. Et si les informations ont été recoupées et sont fiables selon le média, il convient de rester prudent, car certains chiffres paraissent dingues. Le salaire marseillais d’Azzedine Ounahi a de quoi interloquer sur le risque pris par les dirigeants olympiens.

Le salaire d'Azzedine Ounahi retient l'attention

Ounahi 😂😂😂 boire avec modération hein ! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 14, 2023

Joueur phare du Maroc durant la Coupe du monde au Qatar, Azzedine Ounahi serait selon Stats-OMP le troisième joueur le mieux payé de l’effectif, devant Alexis Sanchez ou encore Jordan Veretout. Le joueur bénéficiant de la meilleure rémunération serait sans grande surprise Eric Bailly, avec un salaire avoisinant 410.000 euros par mois. International français et vice-champion du monde, Mattéo Guendouzi est deuxième avec 400.000 euros par mois et Azzedine Ounahi complète le podium avec 346.000 euros. Les chiffres sont ensuite plus logique, même si le salaire de Ruslan Malinovskyi parait étrangement bas puisque les émoluments de l’Ukrainien, recruté en provenance de l’Atalanta Bergame, ne sont estimés qu’à hauteur de 150.000 euros par mois. Des joueurs au club depuis plusieurs années sont dans la fourchette moyenne comprise entre 200.000 et 250.000 euros par mois, à savoir Kolasinac, Payet, Rongier, Ünder ou encore Pau Lopez et Harit.

Le top 10 des plus gros salaires de l’OM selon Stats-OMP :

Eric Bailly : 416.000 euros

Mattéo Guendouzi : 400.000 euros

Azzedine Ounahi : 346.000 euros

Alexis Sanchez : 330.000 euros

Jordan Veretout : 310.000 euros

Chancel Mbemba : 280.000 euros

Jonathan Clauss : 275.000 euros

Amine Harit : 275.000 euros

Pau Lopez : 270.000 euros

Cengiz Ünder : 250.000 euros