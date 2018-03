OM : Les Nantais feraient mieux de se taire balance Thauvin

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes.

Florian Thauvin, milieu de l'OM, après le nul contre Nantes (1-1) : « On n'a pas eu la réussite... On a eu beaucoup d'occasions, mais on a galéré pour marquer ce but. Il arrive à la dernière minute, donc ça fait du bien au mental. Mais c'est dommage de rater l'occasion de prendre trois points... Les Nantais étaient tous derrières. Le match n'a pas été facile, il y avait peu d'espace, dans un match intensif... Heureusement qu'on égalise à la fin, car on a beaucoup attaqué. La course après mon but m'a tué (rires). Ce but me fait du bien et soulage l'équipe, donc c'est important. Nantes qui râle pour une faute sur Pallois ? Je ne vais pas revenir sur ça, car ils sont souvent restés par terre, donc ils n'ont rien à discuter... », a-t-il déclaré sur Canal+.