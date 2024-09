OM ‍: Partenaire du PSG, Pernod Ricard tue l'ambiance

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Alors que son siège se situe dans la cité phocéenne, le groupe Pernod Ricard a entamé une nouvelle collaboration avec le Paris Saint-Germain. De quoi créer une polémique chez les supporters marseillais qui ont obligé la marque à se justifier.

Quand le Paris Saint-Germain s’invite à Marseille, ça ne passe pas. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé le début d’un partenariat avec le groupe Pernod Ricard. Une collaboration inacceptable pour les supporters de l’OM, la marque tenant une partie de ses origines dans la cité phocéenne où se situe son siège. Les mécontents ont même lancé un appel aux boycotts sur les réseaux sociaux.

Pernod Ricard becomes official partner of Paris Saint-Germainhttps://t.co/38zKjBEele pic.twitter.com/39sGIAiNLi — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2024

Le scandale prend une ampleur inattendue, à tel point que Pernod Ricard a dû sortir du silence pour s’expliquer. « Nous sommes un groupe de 240 marques à vocation internationale, a rappelé la marque contactée par La Provence. Effectivement, si vous faites un sondage, la majorité va penser que nous faisons du pastis Ricard, car la marque est très forte. Mais nous sommes une entreprise internationale. »

Pernod Ricard se défend

« Il faut comprendre que les marques qu'on va promouvoir à travers ce partenariat, sont exclusivement notre portefeuille de scotchs, de whisky irlandais, de cognac, de champagne, de gin qui sont ce qu'on appelle nos marques stratégiques, a expliqué la société. Parce que la marque Ricard est une marque très française et quasi exclusivement sur l'Hexagone, il n'a jamais été question de l'associer ou de la promouvoir dans le cadre de ce partenariat. En l'expliquant, les gens comprendront mieux. »

« Nous sommes fiers d’être marseillais et de nos liens avec l’OM. Cette fierté est concrète et sincère : notre siège français est à Marseille, aux Docks Village. Nous produisons ici et créons des emplois. Notre marque revendique son origine avec la campagne de promotion "Born à Marseille". Elle parle de la sincérité de nos sentiments. Aujourd’hui, plus que jamais, la cité phocéenne est au cœur de Pernod Ricard France et nous ne laisserons personne en douter », a conclu le groupe au cœur de la tourmente.