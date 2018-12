OM : Les mots très durs de ce minot avant Limassol

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

C’est dans l’anonymat le plus total que l’Olympique de Marseille va terminer son aventure européenne ce jeudi soir face à Limassol.

Déjà éliminés, les Marseillais n’ont rien à jouer, tout comme leurs adversaires. Le public l’a bien compris, et entre les tensions avec la direction et les mauvais résultats, il ne devrait pas y avoir plus de 10.000 spectateurs pour cette rencontre. Une situation délicate pour les joueurs qui seront appelés à être sur le terrain, surtout que Rudi Garcia va effectuer un petit turn-over. Néanmoins, aucune excuse n’est possible pour Maxime Lopez, qui a prononcé un discours très offensif avant la réception des Chypriotes.

« C’est une question d’honneur, quand on a de la fierté… si on finit ce jeudi soir avec un point en six matchs, pour moi, c’est inadmissible ! Pour une équipe finaliste la saison dernière, c’est inacceptable. On veut finir sur une bonne note », a livré le jeune milieu de terrain, persuadé que l’OM a déjà été suffisamment honteux à l’aller en ne s’imposant pas à Limassol, et qu’il est donc encore possible avec une victoire d’éviter la dernière place de la poule.