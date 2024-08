OM ‍: Les lofteurs interpellent Frank McCourt

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Etincelant sur le terrain pour la reprise de la Ligue 1, l'OM connaît par contre un quotidien compliqué en interne. La direction a écarté plusieurs cadres de la saison passée pour les vendre. Mais, le cas des lofteurs est arrivé jusqu'aux oreilles de McCourt.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réussi l'exploit de bâtir une toute nouvelle équipe marseillaise très compétitive. L'OM peut désormais compter sur l'aide de Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli ou encore Elye Wahi avec la vision d'un Roberto De Zerbi sur le banc. Cependant, la direction marseillaise a encore les restes de l'ancienne équipe sur les bras. Les Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout forment une seconde formation, la formation de trop. L'OM les a invités à partir, les mettant à l'écart pour accélérer leur vente. Ce loft phocéen a créé des remous en interne et des polémiques, si bien que Frank McCourt en personne a eu vent de ces tensions.

Longoria a reçu les lofteurs samedi

De quoi forcer Pablo Longoria à discuter avec les lofteurs pour apaiser la situation. Ce samedi, il a reçu nombre d'entre eux dans son bureau pour évoquer leur avenir au mercato, selon les informations de L'Equipe. Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Azzedine Ounahi ont été conviés tour à tour en compagnie de leur entourage. Alban Juster, co-directeur général, Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif, Giovanni Rossi, conseiller de l'entraîneur, et Aziz Mady Mogne, coordinateur sportif étaient aussi de la partie. Suspendu et privé de salaire temporairement, Chancel Mbemba n'a pas été reçu.

• Pablo Longoria a rencontré Jordan Veretout, Samuel Gigot, Azzedine Ounahi et leurs représentants pour discuter de leur situation. Les discussions se sont passées en présence de Fabrizio Ravanelli, Giovanni Rossi, Alban Juster (co-DG) et Aziz Mady Mogne.



L'Equipe évoque des échanges « courtois mais fermes » entre les deux parties concernées. Les joueurs invités ont accepté de partir au mercato, si une offre convenable leur parvenait. Cependant, le bout du tunnel n'est pas forcément visible pour ces joueurs puisque leurs salaires faramineux bloquent toute vente. Cette réunion aura au moins eu le mérite d'éteindre le feu en interne, à l'exception du cas Mbemba toujours difficile à appréhender pour l'OM.