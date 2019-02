OM : Les joueurs sont en train de lâcher Garcia annonce L'Equipe

Dans : OM, Ligue 1.

Quatre jours seulement après le revers concédé en Champagne face au Stade de Reims, l’OM est dans l’obligation de relever la tête mardi à l’occasion du match en retard de la 18e journée face aux Girondins de Bordeaux. Une rencontre extrêmement difficile à négocier pour Rudi Garcia, lequel sera suspendu pour cette rencontre à huis clos, et sera privé de Balotelli (non-qualifié), Thauvin, Strootman (suspendus) ou encore Rami et Payet (blessés). La situation est délicate pour le coach, d’autant que selon L’Equipe, les joueurs commencent sérieusement à douter de sa capacité à redresser la barre…

« Marqué par la nouvelle défaite en championnat, l’entraîneur s’est dit tout de même combatif auprès de son staff et de son groupe, malgré les événements contraires et une situation qui semble de plus en plus lui échapper. Il se veut résolument positif et tente de diffuser ce message auprès de ses joueurs, chez qui les doutes se multiplient tout de même » explique le quotidien, qui explique que ce sont sur les indésirables de la fin du mercato que le coach olympien devra compter face à Bordeaux en raison des nombreuses absences. Germain et Nije notamment, qui seront chargés d’animer l’attaque marseillaise…