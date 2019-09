OM : Déjà un problème d'effectif à Marseille, Dugarry innocente Zubizarreta

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Privé de Florian Thauvin jusqu’en janvier, l’Olympique de Marseille n’a pas énormément de solutions pour le remplacer.

Le club phocéen, qui a décidé de ne pas recruter un joueur libre, compte sur Dimitri Payet, Bouna Sarr et Nemanja Radonjic pour animer ses deux côtés. Un choix plutôt limité dans la mesure où Lucas Ocampos et Clinton Njie n’ont pas été remplacés. Mais pour Christophe Dugarry, le recrutement orchestré par Andoni Zubizarreta n’est pas en cause. Le consultant de RMC accuse plutôt les médecins olympiens, coupables selon lui d’une faute de diagnostic sur la blessure de l’international français.

« Ce qui me choque, c'est que l'OM est au courant de la blessure de Thauvin depuis avril. Au mois de juillet, il fait ce match contre Glasgow et on nous dit que ce n'est pas grave, et qu'il n'y en a que pour trois semaines. Il y a quand même un problème quelque part, s’est étonné l’ancien Marseillais sur les ondes de la radio. Le staff médical devait t'expliquer en amont qu'il fallait opérer Thauvin. »

Dugarry défend la direction

« Je n'ai pas envie de tomber sur les dirigeants et le recrutement, car pour le coup, il y a eu un problème avant avec le staff médical, les informations ont mal circulé ou les diagnostics n'ont pas été suffisamment bons, a-t-il estimé. Tout cela a été mal fait, mais le problème numéro un ce n'est pas les dirigeants. Après, il y a ce problème de joker qui a été utilisé avec Valentin Rongier alors que là, il aurait pu servir pour remplacer Thauvin. Le mercato est tout de même réussi avec trois bons joueurs recrutés. » En plus de l’ex-Nantais, Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto sont effectivement de bons renforts pour l’OM.