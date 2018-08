OM : Les joueurs chuchotent un nom à l'OM au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En quête d'un remplaçant après le départ de Zambo Anguissa à Fulham, l'Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes et les rumeurs sont quotidiennes concernant l'identité de l'heureux élu dont Rudi Garcia a fait sa priorité. Mais ce dimanche, le JDD affirme qu'en interne, des joueurs de l'OM auraient décidé d'essayer d'aider leur club dans cette recherche en chuchotant un nom à l'oreille d'Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud. Et ce milieu de terrain qu'ils aimeraient voir sous le maillot marseillais n'est autre que...William Vainqueur.

« Son prêt pendant la saison 2016-2017 avait été convaincant. Assez pour que plusieurs joueurs marseillais sondent William Vainqueur ces derniers jours sur un éventuel retour. Le milieu défensif de 29 ans, sous contrat avec Antalyaspor, le verrait d’un bon oeil », explique l'hebdomadaire, lequel précise toutefois que si certains joueurs marseillais sont de fervents supporters de William Vainqueur, Rudi Garcia n'a lui pas mis ce dernier sur sa liste pour l'instant. Reste à savoir si l'imminence de la fin du mercato estival ne va pas obliger l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à revoir sa position. Vainqueur a au moins le mérite d'être moins gourmand que certaines cibles visées.