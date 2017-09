OM : Les insultes contre Garcia et Eyraud interdites aux supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche soir, face à TFC, l'Olympique de Marseille tentera d'enchaîner une troisième victoire consécutive après celles en Europa League et à Amiens. Mais si la situation semble moins explosive qu'après la défaite contre Rennes, il y a deux semaines, les supporters de l'OM sont tout de même encore un peu au taquet. Et du côté des dirigeants phocéens on souhaite que cela ne se concrétise pas trop méchamment dans les tribunes du Vélodrome.

Car les insultes lancés depuis les virages lors du match contre Rennes ont mis en colère les responsables marseillais. Le directeur de la sécurité de l'Olympique de Marseille a donc fait passer le message aux groupes de supporters lors du dernier match à domicile afin que ces injures contre Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud cesse définitivement. « À quelques heures du coup d’envoi face à Konyaspor, le directeur de la sécurité de l’OM Thierry Aldebert a demandé à plusieurs responsables de ne pas insulter nommément le coach ou le président de l’OM », explique le quotidien L’Equipe, qui précisé que le responsable de la sécurité aurait décidé de faire appel à des stadiers d’une société de Montpellier pour repérer et intercepter ceux qui iraient contre les règles officielles et officieuses.