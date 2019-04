OM : Les fans se trompent, Garcia n'est pas le fautif n°1 du fiasco...

Dans : OM, Ligue 1.

Battu par le FC Nantes dimanche soir (1-2), l’Olympique de Marseille a quasiment dit adieu à ses espoirs de Ligue des Champions et désormais, même une qualification pour l’Europa League paraît compromise. La saison tourne au fiasco pour l’équipe de Rudi Garcia et assez logiquement, l’ancien technicien de l’AS Roma est pointé du doigt par les supporters. Mais pour Frédéric Meyrieu, ancien milieu de terrain du club phocéen (1984-1989), ce sont davantage les joueurs qui sont responsables de la situation actuelle.

« Ces joueurs-là qui ont un mental assez faible, ou moyen, on ne peut plus compter dessus et c’est ce qui fait peur. Je pense que Garcia a essayé de transformer cette pression négative de manière positive dans la période où il était en difficulté, et où on parlait de sa démission. Et c’était reparti. Mais à un moment donné on ne peut pas toujours être derrière les joueurs, il faut qu’ils se prennent en main » a lâché le consultant, interrogé par le site FC-Marseille. Un constat qui devrait tout de même être assez massivement partagé chez les supporters, où l’on n’épargne pas non plus les joueurs après cette saison chaotique. A n’en pas douter, un grand ménage d’été est nécessaire du côté de la Canebière…