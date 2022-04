OM : Les décisions de Sampaoli, Milik dit ce qu'il en pense

Dans : OM.

Ces derniers mois, les relations ont parfois été tendues entre Arkadiusz Milik et son entraîneur Jorge Sampaoli à l’OM.

Et pour cause, il est arrivé à de multiples reprises à Jorge Sampaoli de placer Arkadiusz Milik sur le banc des remplaçants, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa Conférence League. Durant plusieurs semaines, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a privilégié l’option Dimitri Payet en pointe, un choix dont Arkadiusz Milik a fait les frais. Depuis plusieurs semaines, l’international polonais est redevenu un titulaire aux yeux de son entraîneur, mais la mise sur le banc de l’ancien Napolitain a crispé le vestiaire de l’OM. Les relations ont été glaciales entre Milik et Sampaoli, lesquels se sont piqués par presse interposée. Néanmoins, cet épisode est terminé et les deux hommes ont visiblement fait la paix à en croire les déclarations d’Arkadiusz Milik dans un entretien accordé à Onze-Mondial.

« Aujourd’hui, avec mon expérience, j’essaie de comprendre pourquoi le coach a décidé de me mettre sur le banc ou de ne pas me faire entrer. J’essaye d’être objectif et de comprendre la situation. Parfois, je pense que c’est une bonne décision et parfois, j’estime qu’elle n'est pas bonne, mais le plus important, c’est de comprendre qu’on ne peut pas tout contrôler. Tout ce que tu peux contrôler, tu dois tout faire pour le maîtriser, mais les choses en dehors de ton football, il ne faut pas trop y penser. Si le coach a décidé de ne pas te faire jouer, c’est sa décision et tu dois la respecter. Ton boulot à toi, c’est d’essayer de savoir ce que tu peux améliorer pour faire partie de l’équipe » a analysé Arkadiusz Milik, qui a réussi à faire le dos rond pour revenir en puissance dans le onze de départ de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille.

Milik évoque l'importance de Longoria

Au cours de cette interview, Arkadiusz Milik a par ailleurs été interrogé sur un autre homme fort de l’OM en la personne de Pablo Longoria. Tandis que les relations ont parfois été tendues avec Jorge Sampaoli, le buteur de l’OM s’est toujours très bien entendu avec son président. Milik lui a d’ailleurs rendu un très bel hommage. « La première fois que j’ai rencontré Pablo Longoria, c’était à Naples, on a parlé football. Il m’a impressionné parce qu’il est vraiment jeune et on ne s’attend pas à rencontrer un directeur sportif - parce qu’à l’époque c’était le rôle qu’il avait au club - aussi jeune et s’y connaissant autant en football. On s’attend plutôt à une personne de 40 ou 50 ans avec une grosse expérience dans le domaine (…) J'ai vu qu’il avait récemment dit du bien de moi dans la presse, Pablo Longoria croit beaucoup en moi, je veux tout donner sur le terrain pour lui rendre sa confiance. C’est une personne très importante pour moi » a lancé Arkadiusz Milik, dont les mots feront sans doute plaisir à Pablo Longoria, lequel a eu un rôle important pour calmer les tensions entre le meilleur buteur de l’OM et Jorge Sampaoli.