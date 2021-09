OM : Les affaires avant tout, Longoria épargne Caleta-Car

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lors du dernier jour du mercato estival, l’OM souhaitait vendre Duje Caleta-Car, qui disposait d’offres concrètes de Valence et de Wolverhampton.

Pour le président marseillais Pablo Longoria, le transfert de Duje Caleta-Car était une priorité. Tout d’abord car le Croate ne rentre pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli. Et surtout car son transfert, estimé à 15 millions d’euros au minimum, aurait permis à Marseille d’avoir plus de latitude sur le marché des transferts pour recruter un attaquant. Malgré son faible temps de jeu et la rude concurrence (Amavi, Luan Peres, Balerdi, Alvaro, Saliba), Duje Caleta-Car a fait le choix de rester à Marseille, quelques jours après la naissance de son enfant. Face au refus du joueur de partir, Pablo Longoria a envisagé une sanction radicale avec une mise au placard et une rétrogradation en réserve.

L'OM veut toujours vendre Caleta-Car

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, le patron de l’Olympique de Marseille a digéré sa déception et a rebroussé chemin dans sa réflexion. Conscient que Duje Caleta-Car doit jouer un minimum pour garder une valeur marchande et ainsi être vendu dans six mois ou un an, Pablo Longoria a fait savoir à Jorge Sampaoli que l’international croate était à sa disposition. La preuve que « DCC » ne sera pas sanctionné, il a été inscrit sur la liste officielle de l’OM pour disputer l’Europa League à compter de ce mois de septembre. Comme indiqué par ailleurs, cette absence de sanction ne signifie pas que l’OM compte tout d’un coup sur l’ancien roc du RB Salzbourg. Au contraire, le quotidien national précise bien que l’unique objectif de Marseille en conservant Caleta-Car dans son groupe professionnel est de le vendre « à court terme ». Peut-être dès cet hiver, si de nouvelles offres arrivent sur le bureau de Pablo Longoria et de Frank McCourt. Tout dépendra de son temps de jeu d'ici là et de ses prestations sous le maillot marseillais...