OM : Caleta-Car en réserve, Pablo Longoria mis à l’amende

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a été contrarié par la dernière journée du mercato et par le refus catégorique de Duje Caleta-Car de quitter l’Olympique de Marseille.

L’international croate disposait de deux offres fermes, de Wolverhampton et du FC Valence. Mais en dépit de l’insistance de Pablo Longoria, qui souhaitait absolument vendre Duje Caleta-Car, le défenseur de l’OM a pris la décision de rester. Très remonté, Pablo Longoria envisage des sanctions sportives à l’encontre de « DCC ». En début de semaine dernière, une mise au placard avec la réserve a été évoquée à la surprise générale. Une telle punition de la part de l’Olympique de Marseille serait délirante selon Stephen Brun, qui a estimé sur l’antenne de RMC que Pablo Longoria n’avait absolument pas le droit de saquer un joueur d’une telle façon.

L'attitude de Pablo Longoria choque

« Depuis quand un joueur est obligé d’accepter des offres qui ne lui conviennent pas parce que le club paye une stratégie économique désastreuse ces derniers temps. Quand tu n’es plus désiré, tu t’en vas ? C’est n’importe quoi. Ce n’est pas le premier à ne pas vouloir quitter un club. On lui a proposé Liverpool et donc quand l’OM ne voulait pas, ça ne marche que dans un sens ? Le joueur a décidé de ce qu’il va faire avec son contrat » a lancé le consultant des Grandes Gueules du Sport, choqué par l’attitude de Pablo Longoria, même s’il est bon de rappeler que l’Olympique de Marseille n’a pas communiqué de manière officielle au sujet de la situation de Duje Caleta-Car. Pour le moment, aucune sanction n’a donc été prononcée à l’encontre du Croate. Et la situation pourrait rester ainsi puisque Jorge Sampaoli n’est pas un adepte des sanctions sportives avec les joueurs sous contrat. Reste à voir si le coach argentin de l’OM aura son mot à dire dans ce dossier.