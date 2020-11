OM : Leonardo Balerdi, et si c'était lui la trouvaille du mercato ?

Dans : OM.

Recruté l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi pourrait bel et bien être un atout de poids dans l’effectif de l’OM cette saison.

Passé par Boca Juniors ou le Borussia Dortmund, par qui il est prêté à Marseille avec une option d’achat de 15 millions d’euros, Leonardo Balerdi ne s’est jamais véritablement imposé dans ses précédents clubs. Aligné d’entrée à quatre reprises par André Villas-Boas cette saison, le défenseur semble en constante progression et a même offert la victoire à l’OM face à Lorient grâce à un but. Titulaire vendredi face à Strasbourg, profitant de la suspension d’Alvaro, Balerdi s’est montré solide, et a conquis de nombreux observateurs. C’est le cas notamment de son compatriote et ex-joueur de l’OM, Renato Civelli, qui s'est exprimé à son sujet dans l'Equipe.

« En fait, Balerdi n’a jamais vraiment joué dans tous ses clubs précédents. Ni à Boca Juniors, ni à Dortmund. C’est un jeune qui a besoin qu’on lui donne du temps de jeu, de la régularité. Si tu connais un peu le foot, tu sais que Balerdi est un bon joueur. Il peut devenir un très bon joueur avec le temps, j’en suis sûr. Il joue à un poste où il va devoir se tromper pour apprendre, c’est normal. A l’OM, personne ne te fait de cadeaux alors il faut être costaud dans la tête, et il l’est. Il a une mentalité top : il veut apprendre, grandir, et surtout il ne pense pas qu’il sait déjà tout », a déclaré l’ancien défenseur de Nice et Marseille. À un poste où la concurrence se nomme Alvaro ou Caleta-Car, l’Argentin semble avoir toutes les armes pour espérer s’installer durablement dans le onze de départ de l’OM…