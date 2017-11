OM : Leicester envisage un départ de Mahrez dès cet hiver !

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Ces derniers jours, plusieurs médias en Angleterre et en Espagne évoquent un intérêt prononcé de l’Olympique de Marseille pour Riyad Mahrez.

Toujours titulaire à Leicester, l’international algérien souhaitait partir cet été, mais sa direction en a décidé autrement. Qu’en sera-t-il cet hiver ? A en croire les informations du quotidien algérien Le Buteur, la donne pourrait être différente cette-fois. En effet, l’ancien joueur du Havre est toujours déterminé à quitter Leicester malgré l’arrivée sur le banc de Claude Puel à la place de Craig Shakespeare.

Actuellement, le désir du joueur est de rester en Premier League. Son objectif serait de continuer sa carrière dans un club du big 6 anglais et deux écuries pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines : Arsenal et Tottenham. Néanmoins, l’OM pourrait bien rester une piste crédible, d’autant que la direction de Leicester serait prête à laisser filer le joueur cet hiver, si elle lui trouve un remplaçant. Cela n’aura échappé à personne : le nom d’Hatem Ben Arfa a déjà filtré du côté de Leicester, où Claude Puel est fan de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Un grand jeu des chaises musicales pourrait donc s’opérer chez l’ancien champion d’Angleterre et faire le bonheur du PSG et de l’OM. Mais d’ici le mercato hivernal, les rebondissements s’annoncent déjà nombreux…