OM : Lecomte pose ses conditions pour quitter Montpellier

Dans : OM, Mercato, MHSC.

A l'approche de la mi-saison, Montpellier est assuré de terminer l'année devant Marseille au classement.

Un scénario inhabituel qui n’est pas anodin pour l’une des révélations de cette saison, dont le nom est de plus en plus souvent murmuré à l’OM. Il s’agit de Benjamin Lecomte, qui a franchi un cap cette saison et en a été récompensé avec un premier appel en équipe de France. A l’heure où Steve Mandanda ne parvient pas à retrouver l’efficacité et la régularité qui en avaient fait le mur infranchissable du Vélodrome, le lien a été fait ces dernières semaines. L’ancien portier de Lorient en a bien évidemment entendu parler, mais dans un entretien à l’AFP, il a bien fait comprendre qu’il n’avait pour l’heure pas de très bonnes raisons de changer d’air de manière précipitée.

« Je me sens bien à tous les points de vue à Montpellier, où j'ai tout ce que je souhaite. Comme j'ai réussi à atteindre l'équipe de France, je ne vais pas partir pour partir. On est à l'heure actuelle à la 4e place, il n'y a donc aucune raison de quitter Montpellier. Si Montpellier n'est pas européen, on verra ce qui se présente. On en discutera avec (le président) Laurent Nicollin et le coach Michel Der Zakarian. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Je ne m'en suis jamais caché : je veux jouer l'Europe. Depuis que je suis petit, j'ai envie de jouer la Ligue des champions », a prévenu un Benjamin Lecomte pour qui le classement final de la Ligue 1 sera déterminant. Si jamais l’OM parvenait à accrocher le podium et à être en recherche d’un gardien, nul doute qu’un appel du pied de la part voisin sudiste ne le laisserait pas indifférent.