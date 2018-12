OM : Lecomte doit signer à l'OM sans hésiter, parole de spécialiste

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Déjà tournés vers la succession de Steve Mandanda, les dirigeants de l’OM ont fait de Benjamin Lecomte leur priorité n°1.

Une piste ambitieuse pour le club phocéen, qui sera difficile à concrétiser pour plusieurs raisons. Néanmoins, tout le monde pourrait y trouver son compte selon Jérôme Alonzo. Ancien gardien du Paris Saint-Germain désormais consultant pour la Chaîne L’Equipe, celui qui a également porté les couleurs de l’OM estime que le gardien montpelliérain aurait tout à gagner en signant à Marseille. Mais en a-t-il envie ? C’est toute la question…

« Si une solution honorable est trouvée pour Steve (Mandanda), je trouve que Lecomte est un très bon gardien qui a tout ce qu’il faut pour franchir ce palier. Il est très bon à Montpellier. Il est bon de matches en matches, il progresse dans tous les secteurs du jeu. Je le vois vraiment progresser de manière efficace tout le temps. Lorient, Montpellier et après Marseille… le cursus serait parfait ! Donc je pense qu’il a les épaules pour le faire. C’est important d’avoir les épaules pour jouer à l’OM, croyez-moi. Et je pense que Benjamin a les épaules pour y arriver » a expliqué l’ancien consultant de France Télévision, qui encourage clairement le portier du MHSC à partir à l’aventure en signant à l’Olympique de Marseille. Reste que Jacques-Henri Eyraud devra accepter de lâcher entre 15 et 20 ME pour s’attacher les services de celui qui a récemment été appelé en Equipe de France.