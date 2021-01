OM : Le vrai Milik arrive en fin de semaine à Marseille

Dans : OM.

Tout juste arrivé à Marseille, Arkadiusz Milik a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs lors de la défaite de l'OM à Monaco.

Il s'agissait d'un des grands feuilletons du mercato. Après des semaines de rumeurs et de négociations, Arkadiusz Milik a bien rejoint l'Olympique de Marseille, prêté par le Napoli. Recruté pour être le grand attaquant tant recherché par les dirigeants marseillais, le Polonais a déjà poussé Kostas Mitroglou et Marley Aké vers la sortie. Trop juste physiquement (le joueur n'a pas foulé les terrains depuis le 15 novembre avec Naples), Milik a débuté la rencontre face à Monaco sur le banc, laissant Dario Benedetto mener l'attaque marseillaise. Une rencontre difficile qui a vu des marseillais sans inspiration offensive s'incliner (3-1). En conférence de presse, André Villas-Boas est revenu sur les débuts de son tout nouvel attaquant.

« Il n’a pas joué depuis le 15 novembre, on ne veut pas prendre de risque. On va travailler maintenant pendant une semaine avant la réception de Rennes, où on pourra lui donner plus de temps de jeu. Il est entré dans une mauvaise période pour nous » explique le Portugais dans des propos relayés par La Provence. Dans un contexte très difficile, le Polonais sera attendu au tournant par les supporters. Actuellement 6e, les Marseillais n'auront pas le droit à l'erreur face au Stade Rennais, concurrent direct pour une qualification aux places européennes. Toutefois, au vu du profil du joueur et de sa longue absence des terrains, les Olympiens seraient bien inspirés de ne pas compter uniquement sur leur nouvelle recrue pour faire la différence.