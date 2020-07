OM : Le Vélodrome vendu, McCourt ou Ajroudi propriétaire ?

Dans : OM.

Les récents changements à la tête de la mairie de Marseille auront probablement un impact sur la relation entre la ville et l'OM.

Après un long suspense, c’est finalement Michelle Rubirola, tête de liste du Printemps marseillais, qui a succédé à Jean-Claude Gaudin au poste de maire de la cité phocéenne. Ce bouleversement politique aura un impact, et l’Olympique de Marseille pourrait bien être concerné. Car si l’ancien maire Les Républicains refusait d’envisager de vendre le Vélodrome, Michelle Rubirola pourrait bien ne pas avoir la même attitude face à une grosse offre. Récupérant une ville dont les finances sont dans le rouge, l’élue doit pouvoir compter sur de nouvelles recettes afin de lui permettre de mettre en place son projet très ambitieux et tourné vers des choix écologiques.

Pour cela, la vente du Vélodrome est un levier important, et c’est ce que pourrait décider Michelle Rubirola. « Compte tenu des finances catastrophiques de la ville, l'équipe de la nouvelle maire est obligée de trouver de l'argent. C'est donc une possibilité, car le prix du stade représenterait plusieurs centaines de millions d'euros. Je ne connais pas la position actuelle, mais je ne les vois pas s'y opposer », a confié, au Phocéen, une source proche du dossier. L’opération semble d’autant plus possible qu’il y a quelques mois, Benoit Payant, qui était alors dans l’opposition, mais est désormais premier adjoint au maire de Marseille, avait prévenu qu’il était farouchement favorable à une vente du Vélodrome, estimant que le deal actuel coûtait une fortune aux contribuables locaux. Reste à savoir si désormais au pouvoir, l'élu provençal fera de cette cession du stade utilisé par l'Olympique de Marseille une priorité absolue et surtout qui est prêt à lâcher des millions d'euros pour le stade. Frank McCourt ? Mohamed Ajroudi ?