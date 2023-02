OM : Le Vélodrome divisé, Mbappé pose problème aux supporters

Dans : OM.

Etincelant au Mondial 2022 avec les Bleus, Kylian Mbappé a encore changé de dimension. Le Français reçoit des applaudissements dans certains stades de Ligue 1. Et même à Marseille, certains ne sont pas emballés à l'idée de le siffler.

Pas loin de devenir le héros de la finale, Kylian Mbappé a encore marqué les esprits des supporters français au Qatar. L’attaquant des Bleus a gagné le respect de nombreux fans. A tel point que la star du Paris Saint-Germain a été accompagnée par des applaudissements à Lens et à Rennes en janvier dernier. Mais que le vice-champion du monde ne s’emballe pas, sa cote n’est pas encore assez élevée pour obtenir un tel traitement de faveur à Marseille dimanche.

Mbappé sera bien sifflé mais...

« Il va se manger des téléviseurs Panasonic en pleine tronche, le Kyks, a plaisanté Robin, membre du groupe de supporters Commando Ultra’84, interrogé par nos confrères du Parisien. Plus sérieusement, pour moi il va se faire siffler comme si de rien n’était. Il aurait pu en mettre vingt-cinq à la Coupe du monde et on l’aurait gagnée, ça n’aurait rien changé. Tant qu’il joue à Paris, le débat n’existe pas. »

Une autre supportrice de l’Olympique de Marseille partage cet avis même si, selon elle, Kylian Mbappé reste plus apprécié que certains de ses coéquipiers. « C’est un match qu’on attend toute l’année, et siffler l’adversaire fait partie du jeu quand on est dans les tribunes. Et le connaissant, s’il marque, il ne va pas se gêner à venir faire le fanfaron devant nous, a imaginé Diana. Je respecte le joueur qu’il est depuis son Mondial. Je dirais qu’aujourd’hui, à Marseille, on déteste beaucoup plus Neymar et Messi que Mbappé. »

Tudor sur le groupe face au PSG : "Mbemba et Gigot seront bien absents dimanche face à Paris. Pour le reste on va s'organiser de la meilleure des façons. On sait que Mbappé est dangereux mais on va continuer à jouer notre jeu."

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) February 24, 2023

On n’ira pas jusqu’à dire que des fans marseillais le siffleront à contre-cœur. Mais de son côté, Arnaud s’en serait bien passé. « Le mec te fait rêver pendant toute la Coupe du monde, c’est quand même compliqué de le siffler, a avoué l’abonné de la tribune Ganay. Moi, je vais suivre ce qu’il se passe dans le stade. Mais si j’avais eu un pouvoir décisionnel quelconque, j’aurais lancé des applaudissements plutôt que des sifflets. » Preuve que Kylian Mbappé ne fait pas l’unanimité contre lui à Marseille. Ce qui reste un bel exploit.