OM ‍: Le Vélodrome, c’est la routine pour Rulli

Par Eric Bethsy

Nouveau gardien de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli n’aura aucun mal à gérer la pression au Vélodrome. L’international argentin a l’habitude d’évoluer dans des enceintes bouillantes.

Une chose est sûre, c’est que Geronimo Rulli n’était pas le premier choix. L’Olympique de Marseille a étudié de nombreuses pistes avant de finaliser le transfert de l’Argentin. Pourtant, le portier recruté à l’Ajax Amsterdam correspond parfaitement au profil ciblé par le coach Roberto De Zerbi. Son ancien entraîneur des gardiens à Montpellier Teddy Richert se souvient d’un dernier rempart très habile avec les pieds.

Bienvenue à Marseille 𝐆𝐞𝐫𝐨́𝐧𝐢𝐦𝐨 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/SAOM4g5Lns — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 11, 2024

« C'est pratiquement un joueur de champ tellement il est adroit aux pieds, a commenté le technicien contacté par Eurosport. Il aime relancer court et faire jouer ses défenseurs. Il a la qualité pour varier entre les relances courtes et dans l'interligne. En plus, il est très disponible. Il a beaucoup de lucidité et arrive à lire le jeu avant les autres. S'il a les deux pieds ? Il a plus de facilités avec son pied droit mais oui, il est capable de relancer avec le pied gauche. » Que les supporters se rassurent, Geronimo Rulli sait aussi utiliser ses mains.

« Il avait été très bon dans les un contre un, s’est souvenu le spécialiste qui l’avait côtoyé pendant la saison 2019-2020. Il est grand (1,89m), prend de la place et sait très bien se placer. Après, il est malin. C'est son autre grande qualité. Il arrive très bien à faire déjouer son adversaire. Il a un grand sens de l'anticipation. Sur les centres, il intervient efficacement, pas parce qu'il a beaucoup de vitesse, mais parce qu'il lit très bien le jeu. A Montpellier, il avait aussi fait beaucoup d'arrêts réflexe. » Des performances à reproduire au Vélodrome, dans un contexte bien différent.

Rulli ne craquera pas

« La pression à Marseille ? Je ne me fais aucun souci là-dessus. Je l'avais suivi quand il évoluait plus jeune à la Real Sociedad. C'est quelqu'un de très à l'aise et qui sait gérer la pression. Au contraire, il se nourrit de ça. Avec Montpellier, il avait été très performant contre les grosses équipes et dans les stades où il y avait une chaude ambiance. Dans les matchs importants, il a toujours été présent. C'est un garçon qui est international argentin (4 sélections), il a joué les plus grandes compétitions et été dans le groupe de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2022 puis à l'occasion de la Copa America 2024 », a rappelé Teddy Richert, confiant pour son ancien protégé.