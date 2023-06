OM ‍: Le transfert qui fait trembler Marseille est bien dans les tuyaux

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après l'échec Marcelo Gallardo, l'OM doit s'activer pour trouver un autre entraîneur. Marcelino est en pole mais l'option Christophe Galtier reste sur la table. Mohamed Bouhafsi confirme les chances de l'entraîneur partant du PSG.

Natif de Marseille, formé à l'OM, sans doute amoureux du club en son for intérieur. Christophe Galtier coche toutes les cases pour être le chouchou des supporters marseillais. Néanmoins, les 12 derniers mois en ont presque fait un paria sur la Canebière. Après l'OGC Nice, Galtier est allé entraîner l'ennemi parisien pour une saison. Un choix de carrière qui a terni son image à Marseille tout comme les accusations sur son supposé racisme émanant de Nice. Un tableau qui refroidit les supporters mais pas la direction de l'OM. Aux côtés de Marcelino, nouveau favori, Christophe Galtier a une place de choix dans la short list de Pablo Longoria pour être le nouvel entraîneur de l'OM.

Gallardo écarté, la cote de Galtier remonte

L'Equipe a révélé cette information même si le quotidien sportif publie aussi des commentaires pessimistes de sources internes au club, lesquelles estiment improbable la venue de Galtier. Grand suiveur de l'OM, le journaliste Mohamed Bouhafsi est allé dans le sens des informations de L'Equipe sur un intérêt du club phocéen pour Galtier. Pour lui, à l'heure actuelle, l'idée de voir Christophe Galtier s'installer sur le banc de l'OM est plus que jamais réaliste.

Oui — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 20, 2023

A la question d'un internaute « Est-ce vrai que Galtier revient dans la course ? », il a répondu simplement « Oui » sur son compte Twitter. Il faut dire que Pablo Longoria est fan de l'entraîneur parisien depuis quelques temps, voulant déjà le recruter l'été dernier à Nice. Finalement, Galtier était allé au PSG et l'OM avait pris Igor Tudor. Mais, avec son CV de double champion de France et sa poigne, il serait une option pas forcément mauvaise pour le club phocéen. Le sort de Galtier dépend désormais de l'avancée des discussions entre Marcelino et l'OM. Proche de Longoria, l'entraîneur espagnol possède une longueur d'avance sur son homologue français.