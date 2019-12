OM : Le transfert de Neymar flingue Marseille au mercato

Dans : OM.

Plus que les départs ou les recrues, il y a un dossier qui tient à coeur des dirigeants marseillais ces derniers temps.

Il s’agit de la signature du premier contrat du grand espoir Isaac Lihadji, qui ne parvient pas à trouver d’accord avec l’OM. Pour le moment mis au placard par André Villas-Boas en raison de ce problème contractuel, le jeune ailier n’est visiblement pas satisfait des propositions de son club formateur, qui pourrait le perdre pour zéro euro en fin de saison si les choses ne s’arrangent pas. Temps de jeu, environnement, salaire ou prime à la signature, tout semble coincé dans ce dossier. Ce qui a le don d’agacer Pape Diouf, ancien président de l’OM et pour qui tout est désormais déréglé dans le football depuis que le PSG a acheté Neymar pour 220 ME.

« C'est l'évolution néfaste du football, où l'aspect financier a pris le pas sur le reste. On propose aujourd'hui plus de 40 000 euros de salaire à un jeune qui n'a pas joué une demi-heure en Ligue 1, c'est le football d'aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Regardez Neymar transféré pour 220 M€, alors que cette clause était justement faite pour qu'il ne soit jamais transféré. Maintenant, je ne suis plus surpris par rien. Tout peut se comprendre, même si je n'y souscris pas », a confié au Phocéen l’ancien agent de joueurs, qui sait bien qu’il est impossible de lutter contre les moyens financiers XXL des plus grands clubs de foot, et de ses conséquences pour ceux aux moyens plus limités.