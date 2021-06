OM : Le transfert de Luan Peres bientôt bouclé ?

Dans : OM.

Sur tous les fronts au mercato, l’OM s’active pour renforcer sa défense centrale. Et la priorité ne semble plus s’appeler Leonardo Balerdi…

Pablo Longoria a fait savoir aux dirigeants du Borussia Dortmund qu’il ne paiera pas plus de 10 ME pour l’international argentin, prêté à Marseille la saison dernière et dont le montant de l’option d’achat s’élevait à 15 ME. Les négociations se poursuivent mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé et Leonardo Balerdi n’a donc pas repris le chemin de l’entraînement au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus ce lundi. La direction marseillaise a logiquement ouvert d’autres pistes en défense centrale. Le nom de William Saliba a déjà été évoqué, mais le dossier le plus chaud mène à Luan Peres, le solide défenseur central du FC Santos.

Un transfert sec à l'étude

A en croire les informations obtenues par ESPN et confirmées par Globo Esporte, les discussions sont actives entre les différentes parties. A la demande de Jorge Sampaoli, les dirigeants olympiens ont ouvert cette piste et discutent d’un transfert sec avec le FC Santos. Contrairement aux dossiers Pau Lopez ou encore Cengiz Ünder, il n’est pas question d’un prêt, preuve que l’OM n’a aucun doute sur les qualités du défenseur brésilien de 26 ans, jugé comme très fiable en Amérique du Sud. Par ailleurs, les médias locaux affirment que Luan Peres est déjà à la recherche d’un logement à Marseille, ce qui tend à confirmer que les discussions sont avancée et que le natif de São Caetano do Sul a toutes les chances de rallier la Provence. En défense centrale, il complèterait un secteur déjà fourni par Alvaro Gonzalez, Lucas Perrin, Duje Caleta-Car et le polyvalent Boubacar Kamara. Mais les deux derniers cités sont les deux joueurs les plus bankables de l’effectif de l’OM et ils pourraient quitter Marseille en cas de grosse proposition durant le mercato estival.