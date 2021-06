OM : Ünder et Lopez pour 27 ME, bingo !

Dans : OM.

Très actif en ce début de mercato, Pablo Longoria souhaite enrôler au plus vite un gardien de but afin de concurrencer Steve Mandanda.

Le nom d’Alexander Nübel était cité en début de mercato, mais le gardien allemand du Bayern Munich s’est engagé en faveur de l’AS Monaco. En quête d’un concurrent à Steve Mandanda, le président marseillais Pablo Longoria a peut-être trouvé son bonheur à Rome. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, un accord est imminent avec le club de la Louve pour le prêt de Pau Lopez (26 ans) sous la forme d'un prêt avec option d’achat automatique (selon le nombre de matchs disputés) à 15 ME. En marge des négociations pour Pau Lopez, l’OM et l’AS Roma ont négocié le prêt d’un autre joueur du club transalpin en la personne de Cengiz Ünder.

Prêté cette saison à Leicester, l’international turc de 23 ans pourrait rebondir à Marseille. En effet, son profil d’ailier virevoltant plaît à Jorge Sampaoli, convaincu qu’il peut exploiter le potentiel du natif de Balikesir. Comme c’est le cas avec Pau Lopez, un prêt avec option d’achat automatique selon le nombre de matchs disputés est à l’étude. L’indemnité du potentiel transfert est moins importante, Gianluca Di Marzio l’estimant à 12 ME. Auteur de 9 buts en 32 sélections avec la Turquie, le gaucher de 23 ans remplacerait poste pour poste un certain Florian Thauvin, désormais aux Tigres de Monterrey au Mexique. Dans le cas où le deal de Cengiz Ünder se conclurait, Marseille serait bien armé sur les côtés de son attaque avec le Romain, Konrad de la Fuente et Luis Henrique. En attaque, il resterait à recruter une doublure à Arkadiusz Milik. Kevin Gameiro tenait la corde mais à la surprise générale, l’ancien attaquant du FC Séville et du PSG s’est rétracté et ne signera finalement pas à Marseille.