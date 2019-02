OM : Le sorcier moustachu prolongé à Marseille jusqu'à la fin de saison

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a redressé la barre après un incroyable trou noir qui pourrait tout de même lui coûter cher au soir de la 38e journée. Mais si ce regain de forme de l'OM est attribué au seul Mario Balotelli, dans les coulisses du club phocéen un renfort a peut-être apporté plus discrètement mais efficacement sa pierre à l'édifice. En effet, Denis Troch, ancien joueur et entraîneur adjoint du PSG, notamment, a été recruté comme préparateur mental. Et devant les effets bénéfiques de ses interventions, Jacques-Henri Eyraud a décidé de prolonger la mission de Troch jusqu'à la fin de la saison.

Car comme le Journal du Dimanche le précise, Denis Troch intervient sur tous les fronts et pas uniquement les joueurs de Rudi Garcia. « La sortie de la zone critique coïncide justement avec la collaboration du préparateur mental Denis Troch. Sollicité mi-janvier par un Garcia affaibli, l’ancien coach à moustache du PSG dans les années 1990 est missionné auprès des joueurs, du staff et même des dirigeants marseillais pour retrouver l’élan du printemps 2018, puis le stabiliser. Il a été décidé qu’il resterait à leur chevet jusqu’à la fin de la saison », explique le JDD. On saura peut-être fin mai qui de Mario Balotelli ou de Denis Troch a le plus apporté à l'Olympique de Marseille.