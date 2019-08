OM : Le Roberto Carlos du pauvre s’offre un sursis à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Samedi sur la pelouse du Vélodrome, les hommes d’André Villas-Boas ont livré une prestation catastrophique.

Et c’est donc fort logiquement qu’ils se sont inclinés devant Reims (0-2). Cependant, quelques joueurs ont sauvé leur honneur en livrant un match correct. Ce fût le cas de Luiz Gustavo, mais également… de Jordan Amavi. Et c’est une surprise puisque le défenseur gauche de Marseille est clairement le joueur le plus critiqué à Marseille ces dernières semaines. Sa prestation correcte n’a d’ailleurs pas échappé au journaliste Mourad Aerts.

« L’un de ses meilleurs matches depuis une éternité… S’il n’a pas non plus été resplendissant offensivement (2 centres, 1 passe clé), il a été appliqué et sérieux défensivement. À l’image de ce bon placement qui lui permet d’intercepter un ballon à la 26′ puis de relancer immédiatement en une touche de balle vers l’avant. Il n’a pas non plus pris de risques inutiles et fut le joueur marseillais qui a le plus dégagé le ballon hier soir. Pas de quoi crier au nouveau Roberto Carlos, mais suffisant pour lui payer un mini sursis » a indiqué le journaliste marseillais, pour qui Jordan Amavi a peut-être marqué des points au moment où Marseille recherche activement un latéral gauche. Ces dernières heures, le Barcelonais Juan Miranda est notamment annoncé tout proche de la cité phocéenne…