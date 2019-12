OM : Le PSG et les points fantômes, la décla lunaire de Villas-Boas

Dans : OM.

En l’espace de quelques mois, André Villas-Boas a quand même réussi l’exploit de réveiller le Stade Vélodrome et le public de l’Olympique de Marseille. Mais le plus dur reste à faire sur le terrain.

Oui, le club phocéen est assuré de passer les fêtes de fin d’année à la deuxième place de la Ligue 1, bien calé derrière le Paris Saint-Germain. Et si le dernier match de 2019 contre Nîmes sera important, avec la volonté pour Marseille de conserver son avance voire de l’accentuer à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, André Villas-Boas a déjà commencé à faire du recul frein. Une déclaration osée sur un classement remodelée à la sauce marseillaise, un peu à l’image de ce que faisait Rudi Garcia durant son passage à l’OM entre 2016 et 2019...

« Paris a autant de défaites que nous et on serait à égalité avec des victoires à la place de nos nuls. Le PSG est au-dessus, même si ça ne va pas plaire à certains, et c’est une équipe qui va améliorer ses performances. La première place n’est pas notre objectif. Pour nous, c’est le podium. Les choses se passent bien, mais il faut faire attention car Lille et Rennes sont en forme et font un peu peur », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur portugais, qui estime donc que son OM ne doit pas s’enflammer alors que la deuxième partie de saison ne sera peut-être pas aussi simple que la première. Mais en attendant, AVB exclut quand même l’OL de la course au podium.