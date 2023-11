OM ‍: Le prix de vente d'Ounahi dévoilé

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Loin d’être un titulaire indiscutable sous le maillot de l’Olympique de Marseille cette saison, Azzedine Ounahi pourrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Son club a en tout cas fixé son potentiel prix de vente.

Azzedine Ounahi peut pour l’instant être considéré comme un flop à Marseille. Arrivé avec le statut de nouvelle star du football mondial, après son excellente Coupe du Monde avec le Maroc jusqu’à la défaite en demi-finales face à la France, le milieu de terrain n’a jamais répondu aux grandes attentes placées en lui. Que ce soit sous les ordres d’Igor Tudor, de Marcelino ou plus récemment de Gennaro Gattuso, le joueur de 23 ans n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire à part entière. Cette saison, l’ancien Angevin n’a disputé que neuf bouts de matchs pour un temps de jeu total de 596 minutes et un seul but au compteur en L1. Autant dire que celui qui avait fait l’objet d’un transfert de 8 millions d’euros en janvier 2023 est bien loin du compte niveau rendement. Et qui dit manque de performances à l’OM, dit potentiel départ au mercato.

Ounahi, c’est 15 millions d’euros

#OM à fait savoir que Ounahi est disponible pour 15m + % à la revente



Et François Régis #Mughe est disponible en prêt Leeds , Majorque , Clermont , Almeria , Darmstadt et Saint Etienne suivent attentivement la situation du joueur . #TeamOM #MercatOM — ActusOM13 (@actusOM13) November 1, 2023

Déjà annoncé sur la sellette l’été dernier, Ounahi pourrait définitivement faire ses valises en janvier prochain. Une possibilité que Pablo Longoria n’écarte pas du tout, vu que selon les informations d’ActusOM13, l’OM « a fait savoir qu’Ounahi est disponible pour 15 millions d’euros plus un pourcentage à la revente ». Avec son international marocain, Marseille espère donc faire une plus-value, mais si le joueur de 23 ans continue d’être fantomatique jusqu’à la fin de l’année, sa côte pourrait passer en dessous des 10 ME. Et tout le monde se verrait pénaliser. Alors pour se trouver la plus belle porte de sortie possible, Ounahi devra peut-être compter sur la CAN, qui se jouera en janvier prochain. Lors de cette compétition internationale, le milieu passé par Strasbourg tentera de retrouver son vrai niveau avec sa sélection, histoire de pouvoir quitter l’OM sans trop de regrets. À moins que d’ici là, il n’arrive à retourner la tendance à Marseille, où Gattuso fait plus confiance en Rongier, Veretout ou Harit dans l’entrejeu.