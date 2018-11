OM : Le premier qui défend encore Mitroglou aura affaire à Ménès

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Suite à la victoire de l'Olympique de Marseille face à Dijon (2-0), Pierre Ménès n'a pas fait dans la dentelle avec Konstantínos Mitroglou.

De pire en pire... L'aventure de Kóstas Mítroglou au sein du club phocéen est bel et bien en train de tourner au vinaigre. Dimanche au Vélodrome, et malgré le succès contre Dijon, l'attaquant de 30 ans a touché le fond en loupant une grosse occasion (15e), gêné par Sarr, avant de rater un but tout fait (35e)... Deux nouveaux faits de jeu qui prouvent que l'international grec, auteur de trois petites réalisations en 10 matchs de Ligue 1 cette saison, ne sera définitivement pas le grand attaquant du Champions Project de Frank McCourt. Ce que Pierre Ménès valide entièrement.

« Mitroglou ? On parle quand même d'un mec qui a coûté 17 millions d'euros et qui prend 370 000 euros par mois. Il prend les sous, il ne dit pas 'non, je ne les vaux pas'. On ne découvre pas aujourd'hui que Mitroglou n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Il n'y a que quelques doux rêveurs ou des supporters transits qui pensent qu'il a le niveau pour jouer à Marseille. Il est juste zéro. Je pense qu'au mercato d'hiver, tu dois être capable de trouver un meilleur attaquant que lui », a balancé, sur Canal+, le journaliste, qui pense donc que l'OM n'aura pas de mal à trouver mieux que Mitroglou sur le marché des transferts en janvier prochain. Reste à savoir si Rudi Garcia ne voudra pas conserver Mítroglou dans son effectif, sous peine de faire une deuxième partie de saison avec Germain en pointe...