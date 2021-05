OM : Le Pogba brésilien à Marseille ?

Dans : OM.

Pour compenser un éventuel départ de Boubacar Kamara, l'OM s'intéresse à Gerson, milieu de terrain brésilien dont le profil rappelle un certain Paul Pogba.

En place sur le banc marseillais depuis quelques mois maintenant, Jorge Sampaoli travaille toujours à instaurer son style de jeu. Pour ce faire, il a utilisé beaucoup d'éléments ces dernières semaines pour faire une véritable analyse des joueurs composant l'effectif. L'entraîneur argentin s'est entretenu avec son président Pablo Longoria, les deux hommes s'étant mis d'accord sur une liste de plusieurs joueurs qui quitteront le club. Parmi eux, Boubacar Kamara. Si les prestations du milieu de terrain sont loin d'être décevantes, c'est pour des raisons économiques évidentes que le joueur sera sacrifié. Pour le remplacer, Sampaoli lorgne sur Gerson, milieu de terrain évoluant à Flamengo et passé par la Roma et la Fiorentina par le passé. Vendredi, le média brésilien Globo Esporte évoquait même une offre de 25ME de la part des dirigeants de l'OM.

L'OM sur le nouveau Pogba

Pour Dominique Baillif, le profil du joueur ressemble comme deux gouttes d'eau à un certain Paul Pogba. « Il a débuté à Fluminense comme numéro 10. En fait, c'est un relayeur que l'on a comparé ici à Paul Pogba, vu ses longues jambes et sa technique très affirmée. Il récupère les ballons et les remonte avec beaucoup de facilité. Lorsqu'il a quitté la Roma pour Flamengo, il a eu la chance de tomber sur un grand coach, Jorge Jesus, avec qui il a tout gagné. C'est là qu'il s'est affirmé comme l'un des tout meilleurs milieux brésiliens. Pour l'instant, il n'a pas été appelé en équipe A car il va disputer les JO avec les U23, mais cela ne devrait pas tarder, car il est vraiment au niveau » a expliqué le spécialiste du football brésilien pour Le Phocéen. Après des épisodes mitigés en Serie A, Gerson estime aujourd'hui être prêt à franchir le cap et à s'imposer en Europe. Le projet marseillais l'intéresse et il connaît très bien Jorge Sampaoli. Reste désormais à Pablo Longoria de convaincre Flamengo de céder sa pépite sans se montrer trop gourmand.