OM : Accord Sampaoli-Longoria, 10 joueurs sur le départ ?

Le président de l'Olympique de Marseille et son entraîneur ont convenu que le prochain mercato allait être l'occasion d'un grand ménage au sein du vestiaire de l'OM.

Les supporters de l’Olympique de Marseille voulaient un grand ménage lorsqu’ils ont débarqué en force à la Commanderie en janvier dernier, et c’est peu dire qu’ils sont servis. Après le départ d’André Villas-Boas et surtout de Jacques-Henri Eyraud, c’est désormais l’effectif marseillais qui va subir des coupes drastiques lors du prochain mercato. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli l’ont convenu, les seuls départs des joueurs en fin de contrat ne suffiront pas à régénérer un vestiaire qui commence à tourner en rond. Pour L’Equipe, les choses sont claires, dix joueurs vont probablement ranger définitivement leurs affaires à la Commanderie et au Vélodrome. Car en plus de Florian Thauvin, Valère Germain, Yuto Nagatomo, Yohann Pelé, Saif-Eddine Khaoui et Christopher Rocchia, dont le contrat se termine le 30 juin, l’entraîneur de l’OM a bien conscience que parmi les joueurs prêtés, si Olivier Ntcham et Michael Cuisance seront renvoyés sans regret au Celtic et au Bayern Munich, conserver Pol Lirola et Leonardo Balerdi sera nettement plus compliqué. Car ces deux joueurs, qui se sont installé dans l'effectif phocéen, représentent une enveloppe de 27ME, la Fiorentina et le Borussia Dortmund n’étant pas décidés à faire baisser le tarif des options d’achat dans la mesure où les deux clubs ont bien compris l’intérêt de Marseille pour Lirola et Balerdi.

Concernant les possibles départs sous forme de transfert, le quotidien sportif confirme que Boubacar Kamara partira si l’Olympique de Marseille reçoit une bonne offre, tout comme Arkadisz Milik, Duje Caleta-Car et Dario Benedetto. De même Hiroki Sakai est lui aussi annoncé comme partant vers le Japon. Un énorme coup de balai qui va évidemment devoir engendrer des signatures. Parmi les pistes évoquées, et elles vont probablement se multiplier, les noms dévoilés sont ceux d’Arturo Vidal, Mattéo Guendouzi, Alexander Nübel, Thiego Almada, Amine Adli, Christopher Wooh et enfin une nouvelle rumeur offensive, Stephy Mavididi, l’attaquant de Montpellier. L'été sera chaud du côté de l'OM, l'ère Longoria-Sampaoli commençant réellement avec ce marché des transferts 2021.